В фонде "Сколково" выявили нецелевое расходование 125 млрд рублей

В "Сколково" выявили нецелевое расходование 125 млрд рублей

Генпрокуратура в результате комплексной проверки фонда "Сколково" выявила нецелевое расходование и хищение 125 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного ведомства, более 24 миллиардов рублей, полученных из федерального бюджета, направлялись на приобретение ценных бумаг и размещались под низкие процентные ставки в интересах коммерческого банка.

Также во время проверки нашли ряд нарушений в договорах подряда. Например, фондом было заключено два договора на создание рекламных роликов общей стоимостью 54 миллиона рублей, однако их реальная стоимость не превышает 5 миллионов.

При заключении контрактов на консультационные услуги было потрачено 600 миллионов рублей, при этом переплачено подрядчикам было около 400 миллионов. Юридическому лицу за разработку системы ключевых показателей эффективности работы было заплачено 6 миллионов, причем это должен был выполнить департамент по стратегическому планированию и анализу.

Еще одна фирма получила 2,7 миллиона рублей за работу "Социологическая модель социальной среды "Сколково", но по содержанию она оказалась идентичной диссертации доктора социологических наук.

Дороже на 16 миллионов рублей оказались договора в области образования, о проведении семинаров, по содействию руководству в развитии инфраструктуры "Сколково" и по анализу его деятельности.

Кроме того, 102 участника проекта на осуществление исследовательской деятельности получили 5,7 миллиарда рублей, еще четверо - 1,2 миллиарда при отрицательном заключении одного из кластеров.

Нашли прокуроры и личную заинтересованность в получении грантов – в 17-ти из них на сумму в 3,6 миллиарда рублей были лично заинтересованы члены грантового комитета и президент фонда. Еще 1,7 миллиарда получила фирма, не являющаяся участником инновационного центра.

До утверждения отчета о финансовой деятельности и "в отсутствие правовых оснований" некая фирма получила 91 миллион рублей.

На сегодня в бюджет вернули 15 миллионов рублей ущерба, прекращены выплаты на сумму более 300 миллионов, в суды заявлены иски о взыскании 30 миллионов рублей ущерба.

Двум вице-президентам фонда за ненадлежащее организационное руководство и координацию деятельности по реализации проекта "Сколково" были объявлены выговоры.

Также Генпрокуратура предложила министру финансов принять меры к повышению результативности при расходовании Фондом бюджетных средств, а руководителю налоговой службы - обратить особое внимание на проведение проверок участников проекта.