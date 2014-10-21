По московским меркам: Десять километров напряжения

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. На каком городском рынке закупались стрельцы? Какие пруды сохранились со Смутных времен? Какая из городских больниц самая крупная? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Миллионы нитей опоясывают и пронизывают Москву. Это провода, которые обеспечивают горожан электричеством. Самая длинная линия электропередач столицы и всей страны растянулась на 10,5 километров. Она называется Очаково-Западной. Линия "напряжена" на 500 киловатт и несет электричество по кабельно-воздушной сети. Первые заряды побежали по ней в октябре 2012 года. Очаково-Западная линии было проложена, чтобы обеспечить электроэнергией инновационный центр Сколково.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

А вот самый длинный в мире кабель высокого напряжения (700 МВт), предназначенный для передачи электроэнергии между Нидерландами и Норвегией, находится под водой. Его протяженность составляет 580 километров, а вес — порядка 35 тысяч тонн. Ясно, что ни одному кабелепрокладочному судну такой вес не по силам, поэтому кабель был собран по секциям.