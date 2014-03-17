Форма поиска по сайту

17 марта 2014, 14:20

Площадки для тестирования разработок "Сколково" появятся в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице появятся специальные площадки, на которых будут проходить апробацию разработки компаний-участников инновационного центра "Сколково", сообщили на Всемирном конгрессе предпринимателей. Кроме того, в городе собираются организовать работы по стимулированию спроса на продукты инновационного центра.

Опытные площадки для апробации разработок ученых будут создаваться при поддержке департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, соответствующее соглашение с ведомством будет подписано в понедельник, 17 марты.

Среди разработок инновационного центра, спрос на которые собираются стимулировать в городе, услуги и продукты, повышающие эффективность городского хозяйства.

Компании "Сколково" также получат возможность участвовать в городских программах, направленных на развитие инновационной деятельности. Будет оказано содействие их размещению в технопарках и технополисах Москвы.

Сколково бизнес инновации Всемирный конгресс предпринимателей

