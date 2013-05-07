Депутат Пономарев вызван в СК в качестве свидетеля по делу "Сколково"

Старший вице-президент фонда "Сколково" временно отстранен от работы

По делу о хищениях из "Сколково" вызван в Следственный комитет депутат Госдумы Илья Пономарев. На допросе он предстанет в качестве свидетеля.

Ранее он получил из бюджета "Сколково" 300 тысяч долларов за свои лекции. Кроме того, у СК есть информация о том, что Пономарев получил еще 450 тысяч долларов – "за научно-исследовательскую работу", сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, РИА Новости сообщает об отстранении от работы старшего вице-президента фонда Алексея Бельтюкова. Это также связано с уголовным делом о выплатах Пономареву. В Следственном комитете вице-президента как подозреваемого допросят после 13 мая.

Напомним, 19 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела о растрате средств Фонда "Сколково" в особо крупном размере против вице-президента фонда Алексея Бельтюкова. Следствие считает, что он незаконно передал депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда.

Инновационный центр подал иск в суд для взыскания денег с Пономарева, процесс начнется 20 мая.