Посольство России в Сирии снова обстреляли из минометов

Солдат сирийской армии на блок-посту у въезда в Дамаск. Фото: ИТАР-ТАСС

Посольство России в столице Сирии в четверг второй раз за два месяца подверглось минометному обстрелу боевиков. Одна мина разорвалась на территории дипмиссии, другая - за ее оградой, сообщает российский МИД.

Жертв и пострадавших среди сотрудников посольства нет. Вместе с тем в результате обстрела погиб один местный житель, а девять человек, в том числе из состава сирийской охраны посольства России, получили ранения.

Зданию посольства нанесен незначительный материальный ущерб, говорится в сообщении.

Это не первый случай минометного обстрела территории российского представительства в Дамаске. Двадцать второго сентября на территорию дипмиссии случайно попала мина. Взрыв разметал камни, которые задели двух человек. Сотрудники посольства получили легкие повреждения.

"Участившиеся в последнее время минометные обстрелы боевиками центральной части Дамаска, в том числе территории посольства России, воспринимаем с негодованием и решительным осуждением. Рассматриваем их как акты терроризма, исполнители которых и те, кто их поощряет и направляет, должны понести заслуженное наказание", - заявили на Смоленской площади.

Начавшиеся в феврале 2011 года антиправительственные выступления в Сирии переросли в гражданскую войну, в ходе которой противники президента Башара Асада пытаются силой отстранить его от власти. За два года конфликта в Сирии погибли тысячи человек, были разрушены десятки церквей и мечетей, главным образом в городах Хомс и Алеппо.