Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля 2017, 10:50

В мире

"Огненная радуга" вспыхнула в небе над Сингапуром

Sometimes beauty surprises you if you take the time to look. #nofilter

Публикация от Eli (@silver.arc)

Редкая "огненная радуга" появилась в небе над Сингапуром, сообщает The Daily Mail. Очевидцы рассказали, что феномен можно было наблюдать на небосклоне 15 минут.

"Огненная радуга" – горизонтальное радужное свечение на фоне легких облаков. Феномен проявляется, если солнце находится на определенной высоте над горизонтом, а в небе – перистые облака, плоские шестигранные кристаллы которых расположены горизонтально. Тогда лучи солнечного света преломляются, "зажигая" облака.

Феномен чаще всего проявляется летом в Северной Америке.

Редкое оптическое явление гало – "ложное" солнценаблюдали в небе жители столичного региона 7 января.

В небе над Дмитровским и Клинским районами появились несколько дополнительных изображений светила. Такой феномен возникает в сильные морозы из-за преломления солнечного света в частичках льда, падающих в атмосфере. Кристаллы льда отражают светило и образуют это явление, которое также называют "ложным" солнцем.

Сингапур жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика