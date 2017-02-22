"Огненная радуга" вспыхнула в небе над Сингапуром

Sometimes beauty surprises you if you take the time to look. #nofilter Публикация от Eli (@silver.arc) Фев 20 2017 в 5:03 PST

Редкая "огненная радуга" появилась в небе над Сингапуром, сообщает The Daily Mail. Очевидцы рассказали, что феномен можно было наблюдать на небосклоне 15 минут.

"Огненная радуга" – горизонтальное радужное свечение на фоне легких облаков. Феномен проявляется, если солнце находится на определенной высоте над горизонтом, а в небе – перистые облака, плоские шестигранные кристаллы которых расположены горизонтально. Тогда лучи солнечного света преломляются, "зажигая" облака.

Феномен чаще всего проявляется летом в Северной Америке.