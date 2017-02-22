"Огненная радуга" вспыхнула в небе над Сингапуром

Редкая "огненная радуга" появилась в небе над Сингапуром, сообщает The Daily Mail. Очевидцы рассказали, что феномен можно было наблюдать на небосклоне 15 минут.
"Огненная радуга" – горизонтальное радужное свечение на фоне легких облаков. Феномен проявляется, если солнце находится на определенной высоте над горизонтом, а в небе – перистые облака, плоские шестигранные кристаллы которых расположены горизонтально. Тогда лучи солнечного света преломляются, "зажигая" облака.
Феномен чаще всего проявляется летом в Северной Америке.
В небе над Дмитровским и Клинским районами появились несколько дополнительных изображений светила. Такой феномен возникает в сильные морозы из-за преломления солнечного света в частичках льда, падающих в атмосфере. Кристаллы льда отражают светило и образуют это явление, которое также называют "ложным" солнцем.