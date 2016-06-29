Шотландия не намерена выходить из Евросоюза

Фото: Jay Shaw Baker/Zuma/ТАСС

Шотландия намерена остаться в составе Евросоюза. Об этом рассказал первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает ТАСС.

24 июня жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза (неофициально его называют Brexit).

Вопрос, выдвинутый на референдум, звучал так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или должно покинуть Европейский союз?". По итогам подсчета голосов, 52 процента британцев проголосовали "за" выход, 48 процентов – против.

За сохранение Британии в составе ЕС выступило большинство действующего кабинета министров, а также многие политики, деятели культуры, искусства и спорта. В частности, против Brexit выступили Дэвид Бэкхем, Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербетч, Хелена Бонэм Картер, Элтон Джон и Джереми Кларксон.

За Brexit был бывший мэр Лондона Борис Джонсон, актер Майкл Кейн бывший футболист Сол Кэмпбелл и солист The Who Роджер Долтри. Экс-мэр, например, назвал ЕС "проектом, вышедшим из-под контроля", и из-за членства в союзе Британия утратила способность контролировать миграцию.

Лидер кампании за выход Мэтью Эллиот заявил, что Британия останется в ЕС еще много месяцев или даже несколько лет. Он считает, что нет необходимости сразу же применять статью Договора о Евросоюзе, которая регулирует условия процедуры выхода, и премьеру Дэвиду Кэмерону нужно начать неформальные переговоры с другими правительствами.