10 августа 2016, 21:32

В мире

В Шотландии ветер снес нефтяную платформу

Фото: ТАСС/Andrew Millligan

Порывистый ветер у побережья шотландского острова Льюис снес с места базирования и прибил к берегу нефтяную платформу Transocean Winner, сообщает ТАСС со ссылкой на британское Агентство морской безопасности и береговой охраны.

Были повреждены емкости с хранящимся в них дизельным топливом, возникла угроза его разлива в море.

Как заявила официальный представитель организации, платформа остается в изначальном (не перевернутом) положении, и на ее борту находится 280 тонн дизельного топлива, распределенных по нескольким отдельным бакам.

Во время инспекции спасатели обнаружили, что два топливных бака выглядят поврежденными, однако на данный момент неясно, какое количество топлива из этих баков попало в окружающую среду.

Шотландия штормы жизнь в мире нефтяные платформы

