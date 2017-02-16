Встреча начальников штабов России и США началась в Баку

Фото: ТАСС/Zuma/Glen Johnson

В Баку в четверг начались переговоры председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда и начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, пишут "Ведомости".

На встрече речь пойдет о текущем состоянии военных отношений между Россией и США. Герасимов и Данфорд обсудят "важность последовательной и ясной связи между военными в целях предотвращения просчетов и потенциальных кризисов".

С января 2014 года эта встреча стала первой между российскими и американскими сторонами на столь высоком уровне.

В преддверии переговоров министры обороны двух государств обменялись в публичном пространстве своими взглядами на сотрудничество. В частности, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что выстроить диалог с Россией с позиции силы у США не получится. При этом он подтвердил готовность России восстанавливать сотрудничество с Пентагоном.

В свою очередь Джеймс Мэттис отказался отвечать на это заявление Сергея Шойгу. Он заявил, что НАТО всегда выступал за военную силу и защиту демократических стран и свобод, которые альянс намерен передать детям своих стран. США и НАТО готовы к политическому взаимодействию с Россией, но не к военному сотрудничеству, добавил глава Пентагона.