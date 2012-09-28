Одна из полос аэропорта "Шереметьево" закрывается на ремонт

С 1 по 15 октября аэропорт Шереметьево закроет участок первой взлетно-посадочной полосы. Это связано с ремонтом и профилактическими работами

С 1 по 15 октября 2012 года Международный аэропорт "Шереметьево" закрывает на ремонт участок первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) от рулежной дорожки №3 до рулежной дорожки №5, информирует пресс-служба воздушной гавани.

"Ограничение пропускной способности аэродрома связано с необходимостью проведения плановых ремонтно-профилактических работ в целях поддержания искусственных покрытий первой полосы в эксплуатационном состоянии и обеспечения высокого уровня безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Все авиаперевозчики, рейсы которых выполняются из аэропорта, уже внесли необходимые коррективы в свои рабочие планы. ВПП-1 будет использоваться для взлета самолетов с укороченной дистанцией взлета, уточняется в материале.