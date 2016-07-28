Аэропорт Шереметьево попросил убрать свалки рядом с аэродромом

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Аэропорт Шереметьево потребовал ликвидировать незаконные свалки рядом с воздушной гаванью. Соответствующее обращение направили в московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и губернатору области Андрею Воробьеву. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя аэропорта.

По его словам, аэропорт уже давно пытается ликвидировать свалки и карьеры вблизи аэродрома. Дело в том, что полигоны бытовых отходов притягивают на приаэродромную территорию птиц, с которыми сталкиваются воздушные суда.

В 2010 году суд признал полигоны незаконными, и туда перестали свозить мусор. Однако очередной мониторинг территорий в этом году показал, что свалки снова начали работать.

Ранее в правоохранительные органы по поводу этих полигонов уже обращалась Росавиация. В ведомстве отметили, что свалки располагаются на территории в несколько тысяч гектаров, а в высоту достигают 300 метров над уровнем моря. Полигоны находятся всего в нескольких километрах от аэропорта. Между тем федеральные авиационные правила запрещают размещать свалки и фермы, способствующие скоплению птиц, в полосах воздушных подходов на удалении до 30 километров, а вне полос воздушных подходов – до 15 километров от контрольной точки аэродрома.

Сейчас одна из свалок мешает строительству взлетно-посадочной полосы в Шереметьево, необходимой для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.