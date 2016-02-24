"Аэрофлот" отменяет восемь рейсов из-за плохой погоды

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды отменяет восемь рейсов из Шереметьево и обратно 25 февраля, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Речь идет о рейсах из Шереметьево в Тель-Авив, Архангельск, Хельсинки, Ставрополь, Варшаву, Нижнекамск, Ростов и Нижневартовск. Авиакомпания обещает перевезти пассажиров последующими рейсами.

Напомним, в четверг в столице пройдет небольшой снег, на дорогах – гололедица. Воздух прогреется до 2 градусов тепла. Ветер северный, местами порывы до 15 метров в секунду.