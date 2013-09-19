В аэропорту Шереметьево разрешили курить

В аэропорту Шереметьево вернули курительные комнаты

В Шереметьево вернули курительные комнаты: администрация аэропорта добилась от Роспотребнадзора разрешения вновь открыть их в стерильной зоне. Комнаты были закрыты летом в связи с вступлением в силу закона о табакокурении, согласно которому курить в общественных местах запрещено.

Между тем, вместо того чтобы перестать курить в аэропорту, пассажиры, по словам генерального директора Шереметьево Михаила Василенко, стали использовать для этого туалеты. Об этом пишет газета "Известия".

В Роспотребнадзоре заявили, что при установке необходимого оборудования изолированные курительные комнаты могут снова быть открыты.

Другие столичные аэропорты по-прежнему не могут добиться разрешения вернуть в эксплуатацию комнаты, предназначенные для перекура.