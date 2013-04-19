"Аэрофлот" законно задержал рейс Якубовича - прокуратура

Фото: ИТАР-ТАСС

Транспортная прокуратура не выявила нарушений в действиях авиакомпании "Аэрофлот" при задержке рейса Москва-Хошимин 15 марта, информирует пресс-служба Межрегиональной транспортной прокуратуры.

Напомним, задержка данного рейса послужила причиной конфликта телеведущего Леонида Якубовича с сотрудниками авиакомпании. Ведущий программы "Поле чудес" устроил скандал в аэропорту.

Он потребовал у представителей авиакомпании документ с объяснением причин переноса рейса. При этом шоумен использовал оскорбительные выражения.

"Время задержки рейса Москва-Хошимин до посадки пассажиров в воздушное судно составило 3 часа 50 минут. В этой связи авиакомпанией пассажирам были предложены прохладительные напитки и горячее питание", - говорится в сообщении.

Кроме того, информацию о задержке рейса можно было узнать на электронном табло. Акустическое оповещение велось с 15 часов 35 минут до 00 часов 32 минут. Информацию о причинах задержки пассажирам предоставляли диспетчеры авиакомпании, добавили в ведомстве.

Установлено, что задержка рейса произошла по причине позднего прибытия самолета в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В "Аэрофлоте" поведение телеведущего назвали хамским и сообщили о намерении подать против него судебный иск.

По словам Леонида Якубовича, задержка рейса Москва-Хошимин произошла из-за работы наземных служб, которые вовремя не сняли багаж с предыдущего рейса. Об этом телеведущий рассказал в эфире телеканала "Москва 24".