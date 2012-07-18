Авиашоу в честь уникального полета состоится в Шереметьево

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Над аэродромом Шереметьево 20 июля пройдет авиашоу в честь уникального полета по исторической трассе «Аляска-Сибирь», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Пилоты Андрей Иванов и Олег Нехорошев на самолете Cessna-150 совершают перелет протяженностью 9 тысяч километров.

Самолет вылетел из Шереметьево 2 июля этого года. За это время пилоты посетили Камчатку, Магадан, Якутск, Уфу, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Челябинск и Нижний Новгород.

20 июля путешественники приземлятся в Москве, а затем отправятся в конечный пункт маршрута - Санкт-Петербург.