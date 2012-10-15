"Шереметьево" сможет принять Boeing 787 Dreamliner и Airbus А380

Программа "Удобный город" посетила аэропорт "Шереметьево" и узнала, готов ли его перрон после реконструкции для приема самых крупных лайнеров, таких как Boeing Dreamliner и Airbus А380.

После реконструкции обновленный терминал F "Шереметьево" сможет принять супер-лайнеры Boeing 787 Dreamliner и Airbus А380. Для новых машин специально оборудовали перрон и подготовили телетрапы. Работы должны завершиться к концу этого года.

Комфортабельные самолеты представили в Москве год назад. Авиакомпании выстроились в очередь к производителям с желанием заполучить новинки в свой парк. Однако столичные аэропорты оказались не готовы принимать технику такого уровня. Потребовались специфические условия - для посадки, высадки пассажиров, стоянки и обслуживания.

Выяснилось, что обычной реконструкции в "Шереметьево", которая началась несколько лет назад, недостаточно. Поэтому терминал F готовили по специальному плану. Например, подушка перрона здесь будет значительно толще. Также изменилась и "начинка" покрытия. Рабочие используют армирующий геотекстиль – ткань, которую расстилают между слоем грунта и щебня. В результате два строительных материала не смешиваются друг с другом, что улучшает дренажные свойства и препятствует движению слоев под землей.

Добавим, что в связи с большими размерами французского Airbus А380, который является самым крупным лайнером в мире, перрон терминала F сделают гораздо масштабнее, чем остальные площадки аэропорта.

На борт Airbus А380 пассажиров будут доставлять с помощью телетрапов. Во-первых, это связано с тем, что высота лайнера достигает 24 метров. Во-вторых, перевозка 500 пассажиров, которых сможет вместить самолет, при помощи автобусов чревата созданием пробок на площадках.

Первые супер-самолеты появятся в России не раньше 2015 года. Но если Эмираты, которые уже совсем скоро пополнят свой парк Airbus А380, поставят лайнеры на рейсы в Москву, то в "Шереметьево" смогут принять аэробусы гораздо раньше.