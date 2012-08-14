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Происшествия

14 августа 2012, 17:16

Грузчики из Шереметьево украли два ящика с мобильными телефонами

Шереметьево криминал суды хищения

ИТАР-ТАСС

В Химкинский городской суд Московской области направлено дело двух грузчиков из аэропорта "Шереметьево", похитивших мобильные телефоны на сумму свыше 400 тысяч рублей. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в конце марта 2012 года два грузчика ООО "Аэропорт Москва", работающих в международном аэропорту Шереметьево, во время погрузки похитили два места груза с мобильными телефонами.

"Своими действиями грузчики причинили собственнику товара материальный ущерб на общую сумму более 400 000 рублей", – сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В настоящее время в их отношении утверждено обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Рабочие обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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