Шереметьево признали лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания

Фото: ИТАР-ТАСС

Шереметьево признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров по итогам программы Airport Service Quality Международного Совета Аэропортов.

По словам председателя комитета по стратегии Совета директоров ОАО "МАШ" Анны Беловой, впервые российский аэропорт получил первую премию среди аэропортов по качеству обслуживания. "Это символично, потому что наши конкуренты в этом соревновании уже давно обеспечивают высокий уровень обслуживания пассажиров", - отметила она.

Шереметьево начал участие в программе ASQ в 2010 году, а по итогам 2011-го вошел в десятку лучших европейских аэропортов. На сегодня он является крупнейшим в России по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. В прошлом году пассажиропоток в Шереметьево составил более 26 миллионов человек. Основным акционером ОАО "МАШ" является Российская Федерация в лице Росимущества.