Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря 2012, 11:43

Транспорт

В аэропортах Москвы появятся "визуальные пограничники"

"Утро": В аэропортах в следующем году появятся визуальные пограничники

В столичных аэропортах в следующем году появятся "визуальные пограничники". Это система автоматической проверки биометрических данных загранпаспортов. Например, сканер считывает рисунок радужной оболочки глаза пассажира и сверяется с базой данных.

Первые "пограничники" сейчас тестируют в аэропорту Шереметьево.

Система не нова, она уже несколько лет работает в Великобритании. Но сбои все-таки случаются. На этой неделе три пассажира опоздали на свои рейсы, так как провели на электронной границе около полутора часов.

Шереметьево пограничная служба пассажиры авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика