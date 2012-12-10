В аэропортах Москвы появятся "визуальные пограничники"

"Утро": В аэропортах в следующем году появятся визуальные пограничники

В столичных аэропортах в следующем году появятся "визуальные пограничники". Это система автоматической проверки биометрических данных загранпаспортов. Например, сканер считывает рисунок радужной оболочки глаза пассажира и сверяется с базой данных.

Первые "пограничники" сейчас тестируют в аэропорту Шереметьево.

Система не нова, она уже несколько лет работает в Великобритании. Но сбои все-таки случаются. На этой неделе три пассажира опоздали на свои рейсы, так как провели на электронной границе около полутора часов.