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Авиа и аэропорты

10 июля 2014, 19:11

В аэропорту "Шереметьево" построят новый терминал В

Шереметьево аэропорты авиа и аэропорты

В аэропорту "Шереметьево" к 2017 году построят новый терминал В, сообщает пресс-служба аэропорта.

Площадь нового терминала составит около 100 тысяч кв м, пропускная способность - 15 млн человек в год. Пассажирский и багажный тоннели протяженностью по 2,14 тысяч метров соединят северную и южную зоны аэропорта.

Управлять строительством терминала и межтерминального сообщения будет компания AECOM.

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Это не первое сотрудничество компании AECOM с "Шереметьево". Ранее она занималась строительством терминала Е и нового терминала аэропорта "Владивосток".

В "Шереметьево" считают, что строительство нового терминала в северной зоне аэропорта обеспечит рост пассажиропотока до 53 млн пассажиров к 2023 году.

Открытие межтерминального пассажирского и багажного сообщений снизит минимальное стыковочное время и повысит оперативность трансфера пассажиров и транспортировки багажа между терминалами.

Проект реализуется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Старый терминал B в Шереметьево устарел и для пассажирских перевозок практически не использовался. В июне 2014 года терминал начал эксплуатироваться лоукостером "Добролет".

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