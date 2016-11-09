"Аэрофлот" отменил почти пять десятков рейсов из-за непогоды

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" перенес или отменил несколько десятков рейсов из аэропорта Шереметьево, запланированных на 10 и 11 ноября, говорится в сообщении перевозчика.

В качестве причины указываются неблагоприятные метеоусловия в аэропорту.

Так, в четверг на несколько часов переносятся 26 рейсов из Шереметьева, а также два рейса из Милана и Аликанте в московский аэропорт. Еще 48 рейсов, назначенных на четверг и пятницу, отменены.

В ближайшие дни в столице может выпасть более 60 процентов месячной нормы осадков. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в четверг ожидается 16 миллиметров осадков, в пятницу – еще 21 миллиметр.