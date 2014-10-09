"Трансаэро" приостанавливает полеты из Шереметьева до 2018 года

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

"Трансаэро" приостанавливает вылеты из Шереметьева из-за реконструкции северной терминальной зоны аэропорта, сообщает пресс-служба аэропорта. Авиакомпания возобновит перелеты в 2018 году, когда Шереметьево станет доступнее для транзитных пассажиров.

Во время реконструкции терминала Шереметьева "Трансаэро" будет осуществлять полеты из других московских аэропортов: Внукова, Домодедова.

Как пояснили M24.ru в пресс-службе "Шереметьева", аэропорт готовится к масштабным работам по демонтажу терминала B (бывшее Шереметьево-1).

Работы планируют начать 1 марта 2015 года. На месте Шереметьево-1 к 2017 году должен появиться новый терминал, способный вместить до 15 миллионов пассажиров. Реконструкция терминала B является частью большой программы по развитию северной зоны аэропорта.

В перспективе все терминалы аэропорта соединят переходами, в которых, прежде всего, нуждаются транзитные пассажиры, добавил сотрудник пресс-службы.

Напомним, сейчас терминал B использует авиакомпания "Бюджетный перевозчик" - дочерняя компания "Аэрофлота", созданная в сентябре этого года. Компания намерена выполнять полеты на внутренних линиях. После закрытия терминала в марте 2015 года самолеты "Бюджетного перевозчика" будут летать из других аэропортов Москвы, отметили в пресс-службе "Шереметьева".