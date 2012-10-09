"Шереметьево" отдал "Аэрофлоту" половину терминалов

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт "Шереметьево" и компания "Аэрофлот" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В распоряжение авиаперевозчика, а также его дочерних компаний и партнеров по международному альянсу Sky Team передают три из шести пассажирских терминалов.

Под рейсы "Аэрофлота" будет передан весь Южный терминальный комплекс аэропорта – терминалы D, E, F. Достигнута также договоренность о передаче Терминала F под федеральные рейсы, сообщает пресс-служба "Шереметьево".

В аэропорте надеются, что нововведение позволит улучшить уровень сервиса, поспособствует синхронизации деятельности служб авиакомпании и аэропорта, а также укреплению партнерских отношений ОАО “Аэрофлот” и ОАО “Международный аэропорт Шереметьево”.

Нынешнее соглашение подписано на фоне скандала, который разразился в связи с задержками в воздушной гавани рейсов "Аэрофлота". 2 октября компания потребовала отставки гендиректора "Шереметьево" Михаила Василенко в связи с его "деструктивной политикой в отношении "Аэрофлота". Так, из-за внепланового закрытия на ремонт участка взлетно-посадочной полосы 1 и 2 октября были задержаны 76 рейсов "Аэрофлота". Некоторые пассажиры ждали свой самолет в течение семи часов.

В результате авиакомпания заявила о намерении предъявить иск "Шереметьево", чье руководство в полном объеме согласовало "Аэрофлоту" расписание полетов на апрель-октябрь этого года. Ранее, 12 сентября было задержано 30 рейсов авиакомпании из-за сбоя в работе областной подстанции аэропорта, после чего авиаперевозчик также подал в суд на аэропорт.