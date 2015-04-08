В Шереметьеве снесут терминал-"рюмку"

Фото: М24.ru/Лидия Широнина

В аэропорту Шереметьево снесут комплекс терминала B. Вместо сильно изношенной "рюмки" построят новое здание, рассказал в интервью программе "Вести-Москва" гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

Он отметил, что к 2017 году планируется построить терминал внутренних авиалиний с пропускной способностью 15 миллионов пассажиров в год, площадь которого составит 100 тысяч квадратных метров.

"На месте "рюмки" появится большая посадочная галерея и 19 телетрапов. Пассажиры смогут комфортно проходить в терминал, не выходя на улицу", – подчеркнул Василенко.

В аэропорту займутся развитием всего северного комплекса. Так, в 2018 году там построят третью взлетно-посадочную полосу, новый грузовой терминал и парковку. Кроме того, планируется соединить северные и южные терминалы аэродрома.

Терминалы аэропорта Шереметьево соединят подземной системой доставки пассажиров и багажа. Состав будет курсировать между северным и южным комплексами. Для этого построят два тоннеля – пассажирский и багажный.

В северный комплекс входят терминалы В и С, а в южный – терминалы D, Е и F. Пассажиров между терминалами будут перевозить не больше, чем за 50 минут, а время доставки багажа – не более получаса. Бюджет строительства – порядка 330 миллионов долларов. Планируется, что после реконструкции пропускная способность Шереметьево увеличится до 48,5 миллионов пассажиров в год.

Напомним, в аэропорту "Шереметьево" для удобства пассажиров расширят зону внутренних авиалиний на втором и третьем этажах в терминале D. Сделают это за счет уменьшения зоны международных перелетов. Годовой пассажирооборот терминала D составляет примерно 12 миллионов человек, а самолеты летают оттуда почти по 80 различным направлениям.

Подрядчик должен будет перенести некоторые магазины и кафе. Кроме того, необходимо будет разработать план модернизации и изменения зон оповещения и видеонаблюдения. В ходе расширения в зоне внутренних авиалиний разместят пеленальную комнату и заменят систему навигационных знаков в терминалах D, E, F.