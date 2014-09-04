Инструкции врачей из Шереметьева не подходят под требования Минздрава

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Инструкции медиков, которые участвовали в оказании помощи пассажиру рейса Барселона-Челябинск, не полностью соответствуют требованиям приказа Минздравсоцразвития, передает пресс-служба Росздравнадзора.

Так, в инструкциях врача-терапевта медпункта не было положений о диагностике и лечении заболеваний, оценке состояния больного и клинической ситуации, проведении диагностики, определения степени нарушения гомеостаза и о знании организации работы "скорой помощи".

При этом Росздравнадзор отмечает, что с того момента, как бригада врачей поднялась на борт самолета, до поступления вызова центр скорой медпомощи прошло 33 минуты. Реанимобиль ехал со столичной подстанции 40 минут, в то время как аэропорт входит в зону ответственности химкинской больницы и машину нужно было вызвать оттуда.

Напомним, 18 августа около 4.30 в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Air Europa, следовавший по маршруту Барселона - Челябинск. Одному из пассажиров, 24-летнему Артему Чечикову, возвращавшемуся с женой Еленой из свадебного путешествия, во время полета стало плохо, ему потребовалась помощь специалистов. Прибывшим медикам не удалось спасти мужчину, в 06.35 он скончался.

Очевидцы трагедии уверяли, что к самолету прибыла бригада фельдшеров с неисправной аппаратурой. Как уже сообщал M24.ru, в обстоятельствах гибели молодого человека по поручению вице-премьера Ольги Голодец разберутся Минтранс и Минздрав. По факту гибели Артема Чечикова возбуждено уголовное дело.