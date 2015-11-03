"Аэрофлот" снял с рейса Санкт-Петербург – Москва неисправный А321

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Аэрофлот" снял с рейса Санкт-Петербург – Москва неисправный борт Airbus А321, сообщает Агентство "Москва".

До взлета специалисты выявили техническую неисправность одного из дисплеев в кабине пилотов. Пассажиры находились в аэропорту чуть более часа, по состоянию на 11.50 все пассажиры уже доставлены в Санкт-Петербург.

Рейс должен был вылететь из Шереметьева в 6.40, однако был отправлен только в 9.13.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей. По некоторым данным, причиной катастрофы стала неисправность двигателя.