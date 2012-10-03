Из-за ремонта в "Шереметьево" отменены более 60 рейсов "Аэрофлота"

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена была отменить до середины октября более 60 рейсов. Причиной такого решения стал ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Шереметьево".

"Мы отменили более 60 рейсов до середины октября, иначе попали бы в коллапс. Понесли серьезные финансовые потери, поскольку просто отменили рейсы потому, что пропускная способность упала", - сообщил РИА Новости генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

По мнению Савельева, вина в том, что "Аэрофлоту" пришлось отменять рейсы, лежит на руководстве аэропорта "Шереметьево". Ранее уже сообщалось о том, что "Аэрофлот" потребовал отставки генерального директора "Шереметьево" Михаила Василенко.

Как заявил гендиректор "Аэрофлота", отставка Василенко вполне реальна, поскольку он не позаботился о том, чтобы известить руководство авиаперевозчика заранее о том, что взлетно-посадочную полосу потребуется ремонтировать. Глава "Шереметьево", в свою очередь отмечает, что решение о ремонте полосы было принято в срочном порядке и все авиакомпании были оповещены об этом с надлежащей скоростью - 30 августа.

Напомним, что из-за внепланого закрытия на ремонт участка взлетно-посадочной полосы 1 и 2 октября были задержаны 76 рейсов Аэрофлота. Некоторые пассажиры ждали свой самолет в течение семи часов. В результате авиакомпания заявила о намерении предъявить иск Шереметьево, чье руководство в полном объеме согласовало Аэрофлоту расписание полетов на апрель-октябрь этого года.