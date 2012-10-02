Форма поиска по сайту

02 октября 2012, 19:10

Транспорт

"Аэрофлот" требует отставки главы аэропорта "Шереметьево"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Аэрофлот" потребовал отставки гендиректора ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаила Василенко.

"Политика, проводимая Василенко в отношении Аэрофлота носит абсолютно деструктивный характер. События, произошедшие за последнее время, показывают, что нарушаются основные принципы сотрудничества между аэропортом и базовым перевозчиком", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, что из-за внепланого закрытия на ремонт участка взлетно-посадочной полосы 1 и 2 октября были задержаны 76 рейсов Аэрофлота. Некоторые пассажиры ждали свой самолет в течение семи часов. В результате авиакомпания заявила о намерении предъявить иск Шереметьево, чье руководство в полном объеме согласовало Аэрофлоту расписание полетов на апрель-октябрь этого года.

Кроме того, 12 сентября было задержано 30 рейсов авиакомпании из-за сбоя в работе областной подстанции аэропорта.

Руководство "Аэрофлота" выражает обеспокоенность тем, что действия гендиректора Шереметьево ставит под угрозу реализацию стратегии вхождения компании в пятерку лидеров мировых авиакомпаний.

Вопрос об отстранении от должности Василенко планируется поднять на ближайшем Совете директоров ОАО «МАШ».

Добавим, что представители Аэрофлота, являющегося акционером ОАО "МАШ", входят в состав совета директоров аэропорта.

