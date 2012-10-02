Форма поиска по сайту

02 октября 2012, 12:56

Транспорт

Из-за ремонта полосы в "Шереметьево" задержаны 76 рейсов "Аэрофлота"

В аэропорту Шереметьево за сутки было задержано 76 рейсов компании "Аэрофлот". Проблемы связаны с ремонтом взлетно-посадочной полосы. Задержки составляют от нескольких минут до нескольких часов. Ремонт ВПП продлится еще 2 недели

Из-за ремонта участка взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево" за сутки задержаны 76 рейсов "Аэрофлота". Задержки составляли от 16 минут до 7 часов, написал в своем микроблоге в соцсети "Твиттер" первый заместитель генерального директора компании Андрей Калмыков.

Напомним, с 1 по 15 октября Международный аэропорт "Шереметьево" закрыл на ремонт участок первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) от рулежной дорожки №3 до рулежной дорожки №5.

Работы необходимо провести для поддержания искусственных покрытий в эксплуатационном состоянии и обеспечения высокого уровня безопасности полетов.

В связи с этим авиакомпания "Аэрофлот" накануне изменила расписание рейсов.

