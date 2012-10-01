"Аэрофлот" меняет расписание в связи с ремонтом полосы в Шереметьево

С 1 по 15 октября аэропорт Шереметьево закроет участок первой взлетно-посадочной полосы. Это связано с ремонтом и профилактическими работами

Авиакомпания "Аэрофлот" меняет расписание рейсов в связи с ремонтом одной из взлетно-посадочных полос в аэропорту "Шереметьево".

"С 1октября на 2 недели закрыт на ремонт один из участков ВПП Шереметьево.Мы внесли изменения в расписание, и наши пассажиры не пострадают", - сообщил в своем микроблоге в Twitter генеральный директор компании Виталий Савельев.

Напомним, участок первой взлетно-посадочной полосы между рулежными дорожками №3 и 5 закрывается в "Шереметьево" с 1 по 15 октября 2012 года. Там будут выполняться плановые ремонтно-профилактические работы. На это время полоса будет использоваться для старта самолетов с укороченной дистанцией взлета.