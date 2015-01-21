Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Проекты

21 января 2015, 18:00

Город подал иск против подрядчика реконструкции Щелковского шоссе

Щелковское шоссе проекты Трансстрой Алабяно-Балтийский тoннель строительство и реконструкция

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Столичный департамент строительства подал в арбитражный суд Москвы иск против ОАО "Трансстрой". Компания занимается реконструкцией Щелковского шоссе, сообщает газета "Коммерсантъ".

Власти Москвы недовольны затянувшимся ремонтом и хотят взыскать с подрядчика около 1,6 миллиарда рублей. По данным "Коммерсанта", депстрой обвиняет компанию в несоблюдении условий контракта.

Как пояснили газете в ОАО "Трансстрой", сроки окончания работ сдвинулись не по вине компании. По словам представителя подрядчика, проблемы возникли из-за несвоевременного сноса зданий и освобождения площадки под строительство.

Напомним, конкурс на выполнение работ на Щелковском шоссе ОАО "Трансстрой" выиграло в июле 2012 года. Сумма контракта составила 9,42 миллиарда рублей при начальной стоимости 10,45 миллиарда.

Компания обязалась реконструировать участок дороги длиной 13,5 километров от Садового кольца до МКАД, расширить шоссе до восьми полос, построить съезды и развязки на пересечении Щелковского шоссе и 9-й Парковой улицы. Кроме того, "Трансстрой" должен был оборудовать 5 подземных переходов: три - с лифтами и два - с пандусами.

Каким станет Щелковское шоссе после реконструкции

Работы должны были завершиться к февралю 2014 года.

Добавим, 20 января завершилось строительство Алабяно-Балтийского тоннеля на северо-западе Москвы.

Ссылки по теме

Ранее стало известно, что Алабяно-Балтийский тоннель будет достраивать городская компания "Мосинжпроект". Строительное объединение "Космос", которое занималось этим проектом, обанкротилось.

Поскольку многие документы на сдачу объекта остались у прежнего подрядчика, большое количество документов пришлось восстанавливать заново. Полностью тоннель запустят после того, как будут подготовлены все необходимые для сдачи в эксплуатацию сертификаты.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать