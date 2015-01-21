Город подал иск против подрядчика реконструкции Щелковского шоссе

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Столичный департамент строительства подал в арбитражный суд Москвы иск против ОАО "Трансстрой". Компания занимается реконструкцией Щелковского шоссе, сообщает газета "Коммерсантъ".

Власти Москвы недовольны затянувшимся ремонтом и хотят взыскать с подрядчика около 1,6 миллиарда рублей. По данным "Коммерсанта", депстрой обвиняет компанию в несоблюдении условий контракта.

Как пояснили газете в ОАО "Трансстрой", сроки окончания работ сдвинулись не по вине компании. По словам представителя подрядчика, проблемы возникли из-за несвоевременного сноса зданий и освобождения площадки под строительство.

Напомним, конкурс на выполнение работ на Щелковском шоссе ОАО "Трансстрой" выиграло в июле 2012 года. Сумма контракта составила 9,42 миллиарда рублей при начальной стоимости 10,45 миллиарда.

Компания обязалась реконструировать участок дороги длиной 13,5 километров от Садового кольца до МКАД, расширить шоссе до восьми полос, построить съезды и развязки на пересечении Щелковского шоссе и 9-й Парковой улицы. Кроме того, "Трансстрой" должен был оборудовать 5 подземных переходов: три - с лифтами и два - с пандусами.

Каким станет Щелковское шоссе после реконструкции

Работы должны были завершиться к февралю 2014 года.

Добавим, 20 января завершилось строительство Алабяно-Балтийского тоннеля на северо-западе Москвы.

Ранее стало известно, что Алабяно-Балтийский тоннель будет достраивать городская компания "Мосинжпроект". Строительное объединение "Космос", которое занималось этим проектом, обанкротилось.

Поскольку многие документы на сдачу объекта остались у прежнего подрядчика, большое количество документов пришлось восстанавливать заново. Полностью тоннель запустят после того, как будут подготовлены все необходимые для сдачи в эксплуатацию сертификаты.