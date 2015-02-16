Реконструкцию шоссе Энтузиастов и Щелковского шоссе закончат в этом году

Фото: M24.ru/Александр Горностаев

Реконструкцию Щелковского шоссе и шоссе Энтузиастов завершат в этом году, сообщил на пресс-конференции глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По поводу затянувшихся работ на Щелковском шоссе чиновник отметил, что там "возникали сложности объективного характера – собственники не освобождали территорию". Также Бочкарев добавил, что сами подрядчики выполняли работы не в срок и с этим власти будут разбираться в суде.

При этом глава департамента отметил, что сейчас работы переносятся на строительство объектов малого масштаба – например, на связку между Каширским шоссе и Кантемировской улицей.

Также Бочкарев добавил, что пока не наблюдается сильного изменения цен на материалы и работы, но влияние экономической ситуации проявится " ближе к середине года".

Отметим, что в середине 2016 года планируется ввести в строй участок Четвертого транспортного кольца между шоссе Энтузиастов и Измайловским шоссе. Кроме того, в эксплуатацию сдали новый железнодорожный путепровод и открыли грузовое движение через станцию "Лефортово" Московской железной дороги.

Ранее M24.ru сообщало, что реконструкцию Калужского шоссе могут завершить на полгода раньше запланированного срока - в начале 2017 года, причем строят там вместе с работами на развязке на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей, а также со строительством эстакады выезда с улицы Генерала Тюленева на Профсоюзную улицу и с реконструкцией развязки на пересечении с МКАД.