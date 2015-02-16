Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Проекты

16 февраля, 11:44

Реконструкцию шоссе Энтузиастов и Щелковского шоссе закончат в этом году

Щелковское шоссе проекты стройкомплекс Москвы Андрей Бочкарев шоссе Энтузиастов

Фото: M24.ru/Александр Горностаев

Реконструкцию Щелковского шоссе и шоссе Энтузиастов завершат в этом году, сообщил на пресс-конференции глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По поводу затянувшихся работ на Щелковском шоссе чиновник отметил, что там "возникали сложности объективного характера – собственники не освобождали территорию". Также Бочкарев добавил, что сами подрядчики выполняли работы не в срок и с этим власти будут разбираться в суде.

При этом глава департамента отметил, что сейчас работы переносятся на строительство объектов малого масштаба – например, на связку между Каширским шоссе и Кантемировской улицей.

Ссылки по теме

Также Бочкарев добавил, что пока не наблюдается сильного изменения цен на материалы и работы, но влияние экономической ситуации проявится " ближе к середине года".

Отметим, что в середине 2016 года планируется ввести в строй участок Четвертого транспортного кольца между шоссе Энтузиастов и Измайловским шоссе. Кроме того, в эксплуатацию сдали новый железнодорожный путепровод и открыли грузовое движение через станцию "Лефортово" Московской железной дороги.

Ранее M24.ru сообщало, что реконструкцию Калужского шоссе могут завершить на полгода раньше запланированного срока - в начале 2017 года, причем строят там вместе с работами на развязке на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей, а также со строительством эстакады выезда с улицы Генерала Тюленева на Профсоюзную улицу и с реконструкцией развязки на пересечении с МКАД.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать