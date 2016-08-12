Выбран подрядчик для реконструкции Щелковского шоссе

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Департамент строительства выбрал подрядчика, который закончит реконструкцию Щелковского шоссе, сообщает пресс-служба ведомства.

Победителем конкурса стало ООО "Горизонт". Теперь компании предстоит скорректировать проектную документацию и выполнить оставшиеся строительно-монтажные работы по реконструкции Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца.

Контракт с предыдущим подрядчиком – АО "Трасстрой" – был расторгнут из-за срыва графика работ и невыполнения своих обязательств по госконтракту.

По словам первого замруководителя департамента строительства Петра Аксенова, в настоящее время работы по реконструкции Щелковского шоссе ведутся субподрядчиком "Трансстроя", техника сосредоточена на эстакаде на пересечении Щелковского шоссе и 9-й Парковой улицы, объект планируется запустить в сентябре.

После завершения всех работ на трассе появится три-четыре полосы движения в каждом направлении, 10 километров дополнительных боковых проездов и съездов, заездные карманы для общественного транспорта и парковки. Построят три новых подземных пешеходных перехода. Также будут реконструированы два уже существующих перехода под землей.