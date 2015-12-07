Форма поиска по сайту

07 декабря 2015, 15:15

Город

Новый путепровод на Щелковском шоссе откроют 9 декабря

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Открытие путепровода через железнодорожную дорогу на 34 километре Щелковского шоссе состоится 9 декабря, сообщает пресс-служба ФКУ "Центравтомагистраль".

"9 декабря в Московской области состоится торжественная церемония открытия путепровода через железнодорожную дорогу на 34 километре автомобильной дороги А-103 Щелковского шоссе", – отмечается в материалах.

На участке построены надземный пешеходный переход с подъемной площадкой, ливневая канализация с очистными сооружениями, выполнено переустройство газопровода двух участков теплотрассы и линий водопроводов. Также появились освещение, новые дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики и автопавильоны. Реконструкция позволит сократить количество ДТП на железнодорожном переезде.

Основные работы по реконструкции "московского" участка Щелковского шоссе планируется завершить до конца 2015 года. По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, на эстакаде осталось реконструировать последний пролет.

После завершения всех работ на магистрали появится три-четыре полосы движения в каждом направлении, 10 километров дополнительных боковых проездов и съездов, заездные карманы для общественного транспорта и парковки.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы
Щелковское шоссе проекты трасса открытие путепровод

