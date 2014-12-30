В Щелково восстановили теплоснабжение

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Теплоснабжение в подмосковном Щелково, где без отопления и горячей оставались 5000 человек, восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Авария произошла из-за прорыва теплотрассы. В зоне отключения оказались 19 жилых домов и 2 детсада.

Тепла не было по адресам: улица Сиреневая, д.д. 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 26, улица Западная, д.д. 26, 28, улица Полевая, д.д. 2, 4, 6а, 6б, 8, 8а, 16, улица Комсомольская, д.3.

Теплоснабжение было восстановлено в 12.00.