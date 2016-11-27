Сын покойного менеджера Sex Pistols устроил пожар из вещей группы

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Сын покойного менеджера британской панк-группы Sex Pistols Джон Корре сжег коллекцию вещей группы в честь 20-летия альбома Anarchy, сообщает The Daly Mirror.

Видео с пожаром появилось на YouTube – оно станет частью документального фильма о творчестве коллектива. Среди сожженных вещей были сценические костюмы, редкие записи, пластинки, афиши и многое другое. Общая стоимость сожженной коллекции оценивалась в 12 миллионов долларов.

[html] [/html]Видео: YouTube Канал: Hot News

Sex Pistols – одна из самых влиятельных панк-групп 1970-х годов. Участники коллектива не раз негативно высказывались в адрес политического строя Великобритании, а большая часть песен проповедовала анархию. Концерты Sex Pistols часто заканчивались скандалами и пьяными драками.

