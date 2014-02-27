Форма поиска по сайту

27 февраля 2014, 17:03

На Масленицу в Тушинском парке устроят забег в костюмах матрешек

Фото: ИТАР-ТАСС

2 марта в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино" будут с размахом отмечать Масленицу. Гостей праздника ждут здесь традиционные народные гуляния и концерт, на котором выступят участник проекта "Фабрика звезд" Руслан Масюков и группа "Матреха". После музыкальной программы посетители парка увидят праздничный салют.

Проводы зимы в "Северном Тушино" будут веселыми и задобрными: так, здесь устроят соревнование богатырей на аттракционе "Сила богатырская" и забег в костюмах матрешек. На центральной площади парка покажут театрализованную программу, участие в которой примут скоморохи и казачий ансамбль.

Начало праздника - в 14.00.

