Северная и Южная Кореи обменялись артиллерийскими обстрелами

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: ТАСС/досье

КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийскими обстрелами. По предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал, сообщает Reuters.

Сначала вооруженные силы КНДР обстреляли южнокорейские громкоговорители, установленные на границе для трансляции пропагандистских заявлений. В ответ Южная Корея открыла огонь по громкоговорителям КНДР.

Были ли нанесены какие-либо повреждения громкоговорителям – не сообщается. Южнокорейские военные отрапортовали, что никакого урона нанесено не было.

Стоит отметить, что "война громкоговорителей" началась после инцидента со взрывом мины на южнокорейской стороне. После этого Южная Корея объявила о том, что начинает транслировать пропагандистские сообщения.

В КНДР ответили тем же образом. В итоге обе стороны транслируют пропаганду на территорию друг друга.