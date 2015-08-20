Северная и Южная Кореи обменялись артиллерийскими обстрелами

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: ТАСС/досье
КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийскими обстрелами. По предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал, сообщает Reuters.
Сначала вооруженные силы КНДР обстреляли южнокорейские громкоговорители, установленные на границе для трансляции пропагандистских заявлений. В ответ Южная Корея открыла огонь по громкоговорителям КНДР.
Были ли нанесены какие-либо повреждения громкоговорителям – не сообщается. Южнокорейские военные отрапортовали, что никакого урона нанесено не было.
Стоит отметить, что "война громкоговорителей" началась после инцидента со взрывом мины на южнокорейской стороне. После этого Южная Корея объявила о том, что начинает транслировать пропагандистские сообщения.
В КНДР ответили тем же образом. В итоге обе стороны транслируют пропаганду на территорию друг друга.