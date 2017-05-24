Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая 2017, 11:14

Политика

Шойгу: Мы знаем причины катастрофы Ту-154 над Черным морем

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что окончательная версия причин катастрофы Ту-154 на Черном море установлена с уверенностью в 99 процентов, передает телеканал "Москва 24".

По его словам, несколько недель назад завершилась работа на месте трагедии по поиску всех необходимых деталей. Он добавил, что в ближайшее время Минобороны озвучит окончательную версию трагедии.

Ранее следствие по уголовному делу о крушении военного самолета Ту-154 в районе Сочи продлили еще на два месяца.

Это делается для того, чтобы провести необходимые следственные действия и собрать исчерпывающие доказательства по делу. 25 февраля следствие уже продлевалось на аналогичный срок.

Рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Пассажирами были военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Сюжет: Катастрофа Ту-154 в Черном море
Сергей Шойгу катастрофа Ту-154 причины крушения взрыв чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика