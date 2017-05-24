Шойгу: Мы знаем причины катастрофы Ту-154 над Черным морем

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что окончательная версия причин катастрофы Ту-154 на Черном море установлена с уверенностью в 99 процентов, передает телеканал "Москва 24".

По его словам, несколько недель назад завершилась работа на месте трагедии по поиску всех необходимых деталей. Он добавил, что в ближайшее время Минобороны озвучит окончательную версию трагедии.

Ранее следствие по уголовному делу о крушении военного самолета Ту-154 в районе Сочи продлили еще на два месяца.

Это делается для того, чтобы провести необходимые следственные действия и собрать исчерпывающие доказательства по делу. 25 февраля следствие уже продлевалось на аналогичный срок.