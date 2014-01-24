Минобороны проверит всех военнослужащих на наркотики

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал военной полиции проверить всех военнослужащих.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия-24" начальник Главного управления военной полиции полковник Игорь Сидоркевич, Шойгу также попросил проверить себя самого.

"На последнем селекторном совещании он поставил задачу проверить всех военнослужащих Министерства обороны, начиная от самых высоких генералов и заканчивая рядовыми солдатами", - цитирует телеканал Сидоркевича.

Ранее сообщалось, что проверка на наркотики будет обязательной процедурой для тех, кто находится в карауле, несет службу с оружием или контактирует с источниками повышенной опасности. Кроме того, проверять на пристрастие к алкоголю и психотропным веществам будут в ходе призыва.