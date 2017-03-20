Шойгу рассказал об общих угрозах безопасности России и Японии

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Министр обороны России Сергей Шойгу отметил прогресс в российско-японских отношениях, сообщает РИА Новости. Он добавил, что укрепление оборонных связей между двумя странами не должно отставать от динамики политических контактов.

По оценке Шойгу, двусторонние отношения активизировались в 2016 году и "поступательный характер их развития" удалось закрепить.

Шойгу отметил, что у России и Японии общие угрозы безопасности, включая международный терроризм. Успешно противодействовать им, по мнению министра, можно только сообща.

Глава ведомства также напомнил о визите президента РФ в Японию, который состоялся в конце 2016 года. Тогда было подписано много важных документов. Россия и Япония после декабрьского саммита возобновят консультации в формате "2+2" – одновременные переговоры министров обороны и иностранных дел обеих стран.

Министр обороны Японии Томоми Инада заявила, что считает российско-японские консультации значительным событием.