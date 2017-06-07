Шойгу предложил Китаю подписать дорожную карту военного сотрудничества с РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил китайскому коллеге Чану Ваньцюаню подписать дорожную карту совместного развития в военной отрасли между Россией и Китаем на 2017–2020 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, Россия и Китай должны объединить усилия в сохранении международной безопасности и защите мира. Кроме того, между странами налажен конструктивный диалог по всем проблемам глобальной и региональной безопасности.

Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина также способствовала развитию отношений между странами, отметил министр обороны.