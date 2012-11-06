Реакция блогосферы на отставку Сердюкова и назначение Шойгу

Фото: ИТАР-ТАСС

Одной из главных тем блогосферы стала обсуждаемая новость об отставке Анатолия Сердюкова с поста министра обороны и назначении Сергея Шойгу на этот пост. Реакция блогеров, среди которых, в том числе и многие известные политики, была неоднозначной.

Большинство было удивлено тем, что на ключевой пост назначается именно Шойгу. Многие отметили, что теперь уже бывший губернатор Московской области - человек, которого всегда неожиданно назначают на проблемные позиции.

"Отставка Сердюкова - началось?! Назначение Шойгу - как мала скамейка запасных...", - написал в своем Twitter лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Первое правило Путина: если нужно кого-то куда-то назначить, а назначать некого: назначай Шойгу", - иронизирует оппозиционер Алексей Навальный.

"Новый министр обороны - Шойгу. Ну все, теперь заживем!", - вторит Навальному известный блогер Илья Варламов.

Другой известный представитель сообщества блогеров Рустем Адагамов отметил, что "Шойгу принял Московскую область с сохой, с сохой же ее и оставил". По мнению Адагамова, ничего хорошего от кадровых перестановок ожидать не приходится.

"К 2018 году Шойгу назначат главным тренером сборной", - высказал свою точку зрения бывший ведущий программы "Футбольная ночь" и участник Comedy Club Таш Саркисян.

Представители правящей партии высказались в куда более оптимистичном ключе. Видно было, что отставка Сердюкова и назначение Шойгу стало для них приятной новостью.

"Например, новым главой Московской области должен стать Паук! Только Паук, только хардкор!", - пошутил в своем Twitter Михаил Дворкович.

А единоросс Александр Хинштейн был серьезен: "Я очень рад, что исполняющим обязанности губернатора Подмосковья стал Руслан Цаликов. Это значит, что курс Шойгу продолжится и проблемы дольщиков доведем до конца! Шойгу в очередной раз подтвердил свое звание главного спасателя страны".

А для непотопляемого оппозиционера Сергея Удальцова назначение Шойгу и отставка Сердюкова сюрпризом вообще не стали. Удальцов уже настроился на борьбу с правительственными кандидатами на будущих выборах. "По поводу выборов в Подмосковье - нужен единый кандидат от всей оппозиции. Надо постараться договориться, чтобы не получилось как в Химках!", - написал Удальцов.