В городе осталось снести 132 ветхих дома

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице осталось демонтировать еще 132 ветхих дома. Об этом официальному порталу мэра и правительства Москвы заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

На этой неделе специалисты демонтировали дом №7 на улице Самеда Вургуна и дом №9, корпус №5 на улице Народного Ополчения.

Таким образом, осталось снести 132 дома: по пять в Северном и Восточном округах, 12 — в Северо-Западном, 21 — в Юго-Западном, 30 — в Северо-Восточном и 59 — в Западном.

Последнюю пятиэтажку планируют снести в 2017 году, но большую их часть разберут уже в этом. Программа сноса полностью завершена в Центральном, Юго-Восточном, Южном и Зеленоградском округах.