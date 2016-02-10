В городе осталось снести 132 ветхих дома

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В столице осталось демонтировать еще 132 ветхих дома. Об этом официальному порталу мэра и правительства Москвы заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
На этой неделе специалисты демонтировали дом №7 на улице Самеда Вургуна и дом №9, корпус №5 на улице Народного Ополчения.
Таким образом, осталось снести 132 дома: по пять в Северном и Восточном округах, 12 — в Северо-Западном, 21 — в Юго-Западном, 30 — в Северо-Восточном и 59 — в Западном.
Последнюю пятиэтажку планируют снести в 2017 году, но большую их часть разберут уже в этом. Программа сноса полностью завершена в Центральном, Юго-Восточном, Южном и Зеленоградском округах.
Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2017 году. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.
Сегодня старые дома сносят в рамках государственной программы "Жилище". Всего по ней планируется ликвидировать 1722 пятиэтажки.
К "несносимым" относятся пятиэтажки серий I-510, I-511, I-515, II-07, I-335, I-447 и их аналоги, а также дома высотой от одного до четырех этажей. Общая площадь таких зданий в Москве составляет 24,5 миллиона квадратных метров.
Ранее власти планировали решить их судьбу только после 2017 года, когда завершится программа демонтажа "сносимых" домов.