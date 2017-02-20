Госдепартамент США отказался комментировать слова МИД о прослушке

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Госдепартамент США отказался комментировать слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что американские спецслужбы регулярно прослушивают посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка, передает ТАСС.

По словам Лаврова, в результате скандала вокруг советника Дональда Трампа по нацбезопасности генерала Майкла Флинна спецслужбы США начали рутинно прослушивать все коммуникации Кисляка, о чем они неоднократно заявляли журналистам, хоть и анонимно.

Причиной скандала стали контакты Флинна с Кисляком в декабре 2016 года – некоторые СМИ сообщили, что они обсуждали антироссийские санкции. В результате Флинну пришлось покинуть свой пост.

Лавров сказал, что в том числе спецслужбы прослушивают доклады посла в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности.

Госдепартамент на это сказал, что там "не обсуждают вопросы, связанные со спецслужбами".