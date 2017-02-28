Шесть зданий перестроят под жилые помещения на Большой Полянке

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Проект регенерации шести зданий на Большой Полянке под жилые кварталы одобрил Архитектурный совет Москвы, сообщает ТАСС.

Как рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов, работа в центре города обязательно привлечет внимание общественности. Преобразятся строения 1-6, расположенные по адресу Большая Полянка, владение 9. Они не имеют статуса памятников архитектуры, тем не менее, строителям предстоит провести тонкую работу.

Главный архитектор обещал, что здания и их фасады будут сохранены, плотность застройки не изменится и высотность сохранится в рамках нормы.

Кузнецов пояснил, что существующие здания общей площадью около 19 тысяч квадратных метров будут перестроены под квартиры.