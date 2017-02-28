Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля 2017, 12:30

Мэр Москвы

Шесть зданий перестроят под жилые помещения на Большой Полянке

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Проект регенерации шести зданий на Большой Полянке под жилые кварталы одобрил Архитектурный совет Москвы, сообщает ТАСС.

Как рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов, работа в центре города обязательно привлечет внимание общественности. Преобразятся строения 1-6, расположенные по адресу Большая Полянка, владение 9. Они не имеют статуса памятников архитектуры, тем не менее, строителям предстоит провести тонкую работу.

Главный архитектор обещал, что здания и их фасады будут сохранены, плотность застройки не изменится и высотность сохранится в рамках нормы.

Кузнецов пояснил, что существующие здания общей площадью около 19 тысяч квадратных метров будут перестроены под квартиры.

Сергей Кузнецов Архсовет строительство и реконструкция Большая Полянка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика