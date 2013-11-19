Форма поиска по сайту

19 ноября 2013, 10:09

Мэр Москвы

Архитектура: Сергей Кузнецов

Фото: ИТАР-ТАСС

Сергей Кузнецов - главный архитектор Москвы, автор офисного здания на Ленинском проспекте и жилого комплекса Гранатный 6. Под его руководством было разработано 50 проектов, многие из которых уже построены или находятся на стадии строительства.

Родился в 1977 году в Москве, в 2001 году окончил Московский архитектурный институт. Уже во время учебы основал свою первую архитектурную мастерскую, которая помимо проектирования зданий занималась разработкой трехмерной компьютерной графики. В 2006 году эта мастерская вошла в объединение "SPEECH Чобан & Кузнецов", руководящим партнером которого Сергей Кузнецов был до 2012 года, когда перешел на работу в столичное правительство.

В основном Кузнецов работал в Москве, однако объекты, спроектированные им, можно найти в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах России, а также Украины и Белоруссии. Сергей Кузнецов является участником и куратором ряда архитектурных выставок и автором двух монографий.

