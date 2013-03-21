Капитальный ремонт театра "Современник" начнется в конце года

"Интервью": Сергей Капков о столичных парках и ремонте театров

Капитальный ремонт театра "Современник" начнется в конце текущего года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков в интервью телеканалу "Москва 24".

"Начнем большие работы, полный капитальный ремонт в конце года театра "Современник", и это очень дорогая и знаковая для нас стройка", - сказал Капков.

По словам Капкова, реконструкцией "Современника" столичные власти не ограничатся. Планируется закончить ремонт Геликон-оперы, начать ремонт и реставрацию театра имени Пушкина, а также театра Эстрады.

"Наша задача за два оставшихся года фактически отремонтировать театры, чтобы в них было комфортно, установить удобные кресла, провести вентиляцию. Откроем новую сцену в театре "Ленком". Нужно сто процентов театров отремонтировать", - заявил глава департамента культуры.

Капков добавил, что с начала года было завершено несколько крупных проектов - отремонтировали театры Гоголя и Ермоловой, а также театр для детей "Тень". "Через несколько дней откроется театр кукол Куклачева", - сообщил чиновник.