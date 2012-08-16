Труппа "Современника" ищет новую площадку

ИТАР-ТАСС

Здание театра "Современник" на Чистопрудном бульваре в этом сезоне будет закрыто на ремонт. Спектакли труппы в ближайшие два года будут идти на другой площадке, место которой пока не определено.

"Уже найдено помещение для администрации театра, сейчас ищем площадки, на которых будет играться репертуар, согласовывается план гастролей", – сообщил глава департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Ремонт начнется уже после открытия сезона, которое по традиции состоится 1 октября. Работы будут вестись в течение двух лет, передает РИА Новости слова главы департамента.

Отметим, что первым спектаклем в 57-м театральном сезоне "Современника" станет постановка "Три товарища".