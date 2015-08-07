Театр на Малой Бронной открывает 70-й сезон осовремененным Горьким

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

7 августа коллектив Театра на Малой Бронной впервые собрался после летних отпусков.

70-й сезон, конечно, юбилейный, но празднования решили перенести на следующий год по нескольким причинам. Первая связана с историческим аспектом: указ о создании театра был подписан в августе 1945 года, и, следуя этому факту, действительно есть повод для праздника – с юридической точки зрения Театру на Малой Бронной исполняется 70 лет. Однако первый спектакль поставили в апреле 1946 года. Вторая причина – ремонтные работы, которые с 2012 года идут в театре. Поэтому нынешнее руководство приняло решение чуть повременить с юбилейным вечером и дождаться того времени, когда с неудобствами, связанными с приведением здания в порядок, будет покончено.

"Юбилей пройдет в 2016 году, но о том, как это будет выглядеть, нужно задумываться уже сейчас. Если у кого-то будут интересные творческие предложения, идеи, мы их сможем обсудить. Очень не хочется повторяться и делать праздники, которыми обычно отмечают юбилеи другие театры", – сказал на сборе труппы художественный руководитель Сергей Голомазов.

В декабре коллектив сможет оценить все достоинства Малой сцены театра. К ее открытию будет приурочен спектакль "Разговоры после погребения" по пьесе французского драматурга, актрисы Ясмины Реза.

Сергей Голомазов. Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

"Эта площадка – замечательный стартап для молодых режиссеров, но еще и место для экспериментов, – рассказал m24.ru Сергей Голомазов. – Часть труппы окажется занятой в процессах, которые будут там происходить, и это очень важно.

Кроме того, Малая сцена, как правило, не требует значительных экономических вливаний – с финансовой точки зрения там все более скромно, однако этот момент ничуть не умаляет художественную ценность спектаклей, результат может быть интересен и значителен. Я сам как режиссер начинал с камерных площадок и очень трепетно отношусь к этому формату. Он необходим в театре".

Новый сезон стартует с премьеры – 8 и 9 августа на основной сцене выходит "Васса". Пьесу Максима Горького осовременил молодой режиссер Вячеслав Тыщук.

"Мы познакомились, когда Вячеслав был студентом режиссерского факультета мастерской Захарова, – поделился худрук театра. – Я преподавал у этого курса. Потом мне порекомендовали его спектакли, и они мне очень понравились. Это и постановка "Облако-рай", за которую Тыщук номинировался на "Золотую маску", и "Пиковая дама" – талантливо придуманные, режиссерски сочиненные спектакли.

Я согласен с репликой Елены Андреевны из пьесы Чехова "Дядя Ваня", что талант – это редкость, его надо любить. Когда сталкиваешься с талантливым человеком, который, пускай и противоречиво, но интересно растет, я всегда испытываю определенную художественную и человеческую потребность ему помогать, потому что в нем я вижу и себя, и свою судьбу".

Сергей Голомазов. Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Что касается модернового решения постановки, то на этот счет Голомазов высказал такое мнение: "У нас нет никаких провокаций. Сценой со священником в рясе мы никоем образом не оскорбляем чувства верующих. Я сам верующий человек! Это просто элемент сюжета, выстроенный во внятном, осмысленном контексте. Главное достоинство спектакля заключается в том, что это художественное, очень интересное, честное и яркое профессиональное высказывание молодого человека, который смог найти общий творческий язык с частью коллектива среднего возраста и с молодежью и придумать, на мой взгляд, очень неожиданный, больной в каких-то своих проявлениях, очень искренний и честный спектакль".

Помимо "Вассы" в новом сезоне Театр на Малой Бронной планирует показать несколько премьер, одной из которых занимается Егор Дружинин. В середине октября выйдет "Яма" по повести Куприна. Сам Голомазов обратится к творчеству американского драматурга Дэвида Линдси-Эйбера "Кроличья нора", где главную роль сыграет Юлия Пересильд. Репетиции начнутся уже в октябре. В конце сезона режиссер Юрий Иоффе представит спектакль "Деревья умирают стоя".